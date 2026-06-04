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Шишков: Предстои проверка във ВиК Варна във връзка с "Баба Алино"

Министърът посочи, че много общини, включително в морски и планински курорти, все още нямат общи устройствени планове

04.06.2026 | 14:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министър на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна.

В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията.  

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Във връзка със събарянето на незаконни строежи в селището министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде заградена.

Шишков участва в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center, посветен на политиката на сближаване, регионите на ЕС, устойчивите градове, устойчивостта на водите, синята икономика и иновациите в селското стопанство. 

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Тагове:

Шишков проверка ВиК-Варна Баба Алино
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