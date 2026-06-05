Любослав Костов: ЕК ясно посочи - незабвано необлагаем минимум

Маските започват да падат. Европейската комисия официално и в прав текст записа в своите "Специфични препоръки за България" това, което у нас всякакви измислени „експерти“ упорито се опитват да заметат под килима. Това коментира икономистът от КНСБ Любослав Костов на страницата си във фейсбук.

Българската данъчна система е дълбоко несправедлива, регресивна и икономически изчерпана. ЕК ясно посочи, че 10% плосък данък без необлагаем минимум кара хората с най-ниски доходи да носят по-тежък пазарен и фискален хомот от хората с милиони. Това не е просто социално неравенство, на мнение е Костов.

Затова, необлагаем минимум – незабавно! България е единствената държава в ЕС, в която работещите бедни се облагат от първото законно евро. Ако получаваш минимална заплата, държавата ти прибира 10%, за да кърпи бюджет, докато в Европа първите спечелени пари на работещия човек са неприкосновени, пояснявава Костов.

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Според него е време за вдигане на данък печалба.

"Край на „данъчния рай“ за олигарси и едър бизнес! Плащаме най-ниския корпоративен данък в целия ЕС. В резултат на това бизнесът трупа рекордни печалби, а държавата няма средства за здравеопазване, образование и сигурност. Време е за плавно вдигане на данък печалба. Икономиката ни няма да избяга, тя има нужда от здрава инфраструктура и качествена работна ръка, а те се финансират с данъци, не с лозунги", заяви Костов.

Вдигане и и постепенно отпадане на максималния осигурителен доход! Защо мениджърът с 20 000 евро заплата спира да се осигурява над определен таван, а чистачката и учителят се осигуряват върху всяка една стотинка от дохода си? Това е скрита субсидия за най-богатите за сметка на дефицита в НОИ. Всеки трябва да участва в солидарната система, смята Костов.

Време е да обложим „статичните пари“! Стотици милиони стоят замразени в пасивни активи, луксозни имоти и офшорни сметки на шепа високодоходни групи и олигарси. Тези пари не работят за българската икономика. Те не създават добавена стойност. Когато облагаш труда, а пренебрегваш огромното натрупано богатство, ти обричаш държавата на хронична бедност.

Не можеш да поддържаш европейски разходи за отбрана, социална сигурност и застаряващо население с десен, постнароден бюджет от 90-те години. Когато дефицитът чука на вратата и заплашва бъдещето ни, решението не е да режем от заплати и пенсии. Решението е да накараме тези, които печелят най-много, най-после да си платят справедливия дял. ЕК го написа. МВФ го написаха отдавна. Световната банка го написа. На ход са политиците – ще продължат ли да бранят интересите на олигархията, или ще изберат работещите хора на България?, коментира още Костов.