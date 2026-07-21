Тръмп: Нетаняху няма да бъде арестуван под каквато и да е форма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е категоричен, че на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху е гарантирана защита от съдебно преследване по време на посещението му в САЩ. Изказването на Тръмп идва след изявлението на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че обсъжда евентуален арест на израелския политик.

"Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, под каквато и да е форма, докато се намира в Съединените американски щати. Той се бори срещу Ислямска република Иран, която наскоро уби 52 хиляди невинни протестиращи, а през последните 47 години е убивала американски войници и други хора. Единствените, които трябва да бъдат арестувани, са онези, които тласнаха Иран към тази безпрецедентна спирала на смърт и разрушение - проблем, с който предишните президенти е трябвало да се справят още преди години!", се казва в съобщението на Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Кметът на Ню Йорк обаче не споделя мнението на Тръмп, заявявайки, че Нетаняху е "военен престъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинения".

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Според Мамдани "мястото на премиера Нетаняху е в Хага, където се намира Международният наказателен съд. Той добави, че не е напълно ясно дали полицията в Ню Йорк ще може да задържи Нетаняху, в случай че той пристигне на Общото събрание на ООН през септември. Мамдани обаче подчерта, че води "активни разговори" по този въпрос с ръководителите на правоохранителните органи в града.

През ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на израелския премиер за "престъпления срещу човечеството и военни престъпления" във връзка с конфликта в ивицата Газа.