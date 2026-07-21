Почина 47-годишната жена, блъсната от кола в центъра на Бургас

47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при катастрофа в центъра на Бургас, е починала в болница.

Инцидентът стана около 22:42 часа на 18 юли на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, припомня БНТ.

Жената е била блъсната на пешеходна пътека от лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от село Гълъбец.

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Пострадалата е била настанена в отделението по реанимация на УМБАЛ – Бургас с политравматизъм и опасност за живота, но въпреки усилията на лекарите е починала вследствие на получените тежки наранявания.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.