EK препоръча на България да премахне плоския данък

Европейската комисия определи плоския данък в България като "несправедлив" и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система.

Препоръката е част от доклада на Брюксел от тази седмица, след който стана ясно, че Комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни.

Подчертава се, че плоският данък от 10% върху доходите, без необлагаем минимум, води до неравномерно разпределение на данъчната тежест – хората с по-ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи.

Документът препоръчва още българското правителство да предприеме мерки срещу сивата икономика. Подобни оценки и насоки са били отправяни и от Международния валутен фонд.