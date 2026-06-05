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EK препоръча на България да премахне плоския данък

Определи плоския данък в България като "несправедлив"

05.06.2026 | 17:54 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Европейската комисия определи плоския данък в България като "несправедлив" и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система.

Препоръката е част от доклада на Брюксел от тази седмица, след който стана ясно, че Комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни.

Подчертава се, че плоският данък от 10% върху доходите, без необлагаем минимум, води до неравномерно разпределение на данъчната тежест – хората с по-ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи.

Документът препоръчва още българското правителство да  предприеме мерки срещу сивата икономика. Подобни оценки и насоки са били отправяни и от Международния валутен фонд.

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