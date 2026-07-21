Пълен консенсус: Срещнаха се външните министри на Русия и Северна Корея

Министърката на външните работи на Северна Корея Чое Сон Хюи и руският ѝ колега Сергей Лавров вчера проведоха третия си стратегически диалог в Москва, съобщи тази сутрин севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Двете страни “постигнаха консенсус по всички въпроси, повдигнати за обсъждане“, като разговорите се фокусираха върху прилагането на всеобхватния договор за стратегическо партньорство, подписан през юни 2024 г., добавя КЦТА.

Русия изрази пълна подкрепа за севернокорейските мерки срещу “враждебните действия, заплашващия позицията ѝ и правото ѝ на развитие, както и нейните суверенни права и интереси в областта на сигурността”. Пхенян от своя страна изрази „неизменна подкрепа“ за руските политики, имащи за цел елиминирането на „първопричината“ за конфликта в Украйна и защита на суверенитета и териториалната цялост на Русия.

Кремъл обяви, че причина за инвазията в Украйна през 2022 г. е експанзията на НАТО и заплахата срещу рускоезичното население в Украйна - твърдения, отхвърляни от Киев и неговите съюзници и сочени за претекст за започване на непровокирана война.

Москва вчера заяви, че в неделя Чое се е срещнала с руския президент Владимир Путин и му е предала поздрави от севернокорейския лидер Ким Чен Ун. КЦТА потвърди срещата в отделна информация тази сутрин.

Външните министри са обсъдили и визити на високо равнище, планове за сътрудничество и дипломатическа координация по важни международни въпроси, добавя КЦТА.

Севернокорейски войници помогнаха на Русия да отблъсне мащабно украинско нахлуване в западната Курска област, което започна през 2024 г.

Съгласно отбранителния пакт между двете страни Пхенян изпрати около 14 000 войници да се бият на страната на Русия в Курска област.

Анализаторите следят за признаци дали посещението на Чое може да проправи пътя за ново пътуване до Русия от Ким, който за последно беше там за среща на върха с Путин през 2023 г. Путин покани Ким да посети отново Москва по време на срещата им на върха в Пхенян през юни 2024 г.

Северна Корея освен това укрепва и връзките си с Китай, като последователни разговори на високо ниво този месец отбелязаха 65-ата годишнина от договора за приятелство и взаимна отбрана между двете страни.

(БТА)