Кацаров: НЗОК трябва да купува онколекарствата, а не болниците

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров заяви, че Здравната каса трябва да купува онколекарствата, така както купува и останалите. “Тогава никой няма нужда да прави търгове”, каза още той.

Д-р Кацаров подчерта, че има драстични разлики в цените на един и същи лекарства в различните болници.

“Това да има централизирани търгове в Министерството на здравеопазването, а частните болници също да провеждат търгове са две неща, които са несъвместими. Или провеждаш търг в Министерството на здравеопазването, или всяка болница провежда търгове“, коментира д-р Кацаров в интервю за bTV.

По думите му предложението, което е внесено в Народното събрание, е всички болници, включително частните, да правят търгове за онколекарства. “Аз се придържам към позицията си още от 2010 година, когато беше въведена тази аномалия с онколекарствата, че не само частните болници, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а те трябва да се реимбурсират от Здравната каса така, както тя реимбурсира всички други лекарства“.

“Да сте чули за търгове за инсулин, или за лекарства за хипертония, или за белодробни заболявания, за астма? Не сте чули. Здравната каса има процедура по договаряне на цени и на отстъпки с производителите. Тя не провежда търгове, а заплаща лекарствата и тази процедура, макар и с някои забележки, работи добре“, посочи бившият здравен министър.

Според здравния министър Катя Ивкова най-доброто решение е да се правят търгове на ниво Министерство на здравеопазването. По нейните думи по този начин може да се договори много по-добра цена.

“Всъщност опитът показва точно обратното. През септември миналата година беше проведено такова рамково договаряне в Министерството на здравеопазването и постигнатите цени са по-високи от цените, които дотогава плащаше Здравната каса за едни и същи лекарства. Това е една от причините за големите разлики в заплащането на отделните лекарства“, на мнение е Кацаров.

“Министерството на здравеопазването провежда конкурс за рамково договаряне. То не обещава закупуване на лекарства. Не ви обещава, че ще купи определено количество лекарства от вашата фирма, а иска от вас да посочите цена“, коментира той.

“След като, за разлика от обществената поръчка, нямате гарантиран пазар за определено количество, вие ще дадете висока цена. Това е причината. Тя е абсолютно закономерна“, обясни д-р Кацаров.

Но по думите му това, което прави Министерството на здравеопазването, е напълно ненужно, ако Здравната каса приложи механизма за онколекарствата, такъв, какъвто е за всички останали лекарства.

“Порочното е това, че един плаща, а друг купува. И той може да купува на каквато си иска цена. Европейският опит в реимбурсирането на лекарства е точно този, който и нашата Здравна каса прилага спрямо другите лекарства - без да се правят търгове“, коментира д-р Кацаров.

Бившият министър добави, че има процедура за формиране на цената.

“Има процедура за договаряне на отстъпки. Ние също ги имаме. Не са съвършени, но ги имаме и те работят. Това е добрият модел и той не налага никой да прави търгове“, допълни още Кацаров.