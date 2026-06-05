Намериха издирвания 30-годишен Еркан Мутлу

Преустановено е издирването на 30-годишния Еркан Мутлу, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова. По думите ѝ бащата на Мутлу го е открил близо до село Градница, община Тервел, област Добрич.

От МВР в Шумен обявиха днес, че полицията издирва по молба на близките му Еркан Мутлу.

Мъжът тази сутрин той бе напуснал жилището си в с. Тодор Икономово и оттогава бе в неизвестност. Във връзка с това от полицията призоваха по-рано днес всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал.