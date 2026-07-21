Тръмп: Изобщо не сме приключили с Иран, нищо не могат да направят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската военна кампания срещу Иран не е приключила, и предупреди, че следващата цел може да бъде предполагаем таен подземен ядрен комплекс, известен като Pickaxe Mountain, съобщава AFP.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Подземен комплекс край Натанз

През ноември 2025 г. няколко американски медии, сред които The Washington Post и The New York Times, съобщиха, че Иран е ускорил изграждането на подземно ядрено съоръжение, наричано Pickaxe Mountain.

Техеран отрича твърденията за предназначението на обекта.

Предполагаемият комплекс се намира близо до Натанз, където предишен ирански ядрен обект беше бомбардиран от САЩ през юни 2025 г.

"Ако си тръгнем сега, на Иран ще му отнеме 20-25 години, за да го възстанови. Но ние изобщо не сме приключили", заяви американският президент.

Десета поредна нощ на удари

Американските сили нанесоха удари по иранска инфраструктура за десета поредна нощ. Сред мишените са били центрове на военното командване и морски обекти на Ислямската република.

В отговор Иран съобщи, че е атакувал цели в Кувейт, Бахрейн и Йордания - държави, които са съюзници на Вашингтон.

Тръмп предупреди и хусите

Американският президент заяви още, че САЩ ще реагират, ако подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хуси изпълнят заплахата си да блокират корабоплаването в Червено море, предава Reuters.

Според Тръмп Вашингтон "просто ще трябва да се погрижи за бизнеса", ако бъде направен опит за прекъсване на важния морски търговски маршрут.