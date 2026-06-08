Книжка срещу подкуп: Властта подхваща шофьорските тапии от четири държави

МВР е идентифицирало четири държави, които издават свидетелства за управление при по-облекчени условия от тези в България, и подготвя конкретни мерки за контрол върху водачите, притежаващи такива документи.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след трагичната катастрофа на "Челопешко шосе" в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт, загинаха четирима, а 16 бяха ранени.

Темата за шофьорските книжки беше поставена на фона на разследването на тежкия инцидент от петък, след като възникнаха въпроси относно документите за правоуправление на участниците в катастрофата и начина, по който са били придобити.

"Имаме начини да проверим и проверихме тази информация, като не сме я проверили само за участниците в това пътнотранспортно произшествие, а принципно сме проверили кои държави при облекчени условия издават такива свидетелства за правоуправление, без да имат критериите, които ние имаме, когато издаваме такива“, обясни Демерджиев.

По думите му МВР вече е набелязало конкретни действия.

"Набелязали сме четири държави и ще предприемем конкретни действия по две линии. Първо да идентифицираме шофьорите, които имат такива свидетелства и да вземем мерки така, че те да бъдат безопасни. Второ, да предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол при ползването на тези свидетелства на наша територия", каза министърът.

На въпрос кои са държавите, попаднали във фокуса на проверката, Демерджиев отговори: "Държавите са четири, които сме идентифицирали към момента. Чехия е една от тях, Кипър, Гърция и Великобритания, която не е членка на ЕС."

Министърът заяви, че за него е необяснимо защо подобна проверка не е била извършвана досега.

„За мен е странно, че това не е правено. Има механизъм, задействали сме го и чакаме да получим пълната информация“, посочи той.

По-рано Демерджиев увери, че държавата ще действа с цялата строгост на закона след трагедията на "Челопешко шосе".

"Може да сте сигурни, че държавата подхожда вече с цялата си строгост към тях и не персонално, а към всички подобни хора, които са се самозабравили, които си позволяват да рискуват живота и здравето на другите по пътищата", заяви вътрешният министър.

Министърът на вътрешните работи награди пожарникарите участвали в спасителната операция на "Челопешко шосе"

На официална церемония в Министерство на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на „Челопешко шосе“ между два автомобила и автобус, при която загинаха четирима души.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пожарникарите от участък „Кремиковци“ бяха наградени за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи, проявен висок професионализъм и бърза реакция.

Наградените са – младши експерт Благой Благоев, младши експерт Петко Върбин, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Тодор Йорданов.

„Тези служители, които днес наградих, са се отзовали на трагедията край „Челопешко шосе“ преди да са получили сигнал и да са били изпратени там, и са направили всичко необходимо, за да бъде тази трагедия ограничена, защото тя можеше да има и съвсем други, различни мащаби“, каза министър Демерджиев.

Според него за тези служители и други като тях в МВР думите „дълг“ и „чест“ не са понятия, а принципи, които ги водят в професията им.