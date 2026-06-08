Величков, ПП: Жълтият светофар за "прогресивно управление" светна

“Жълтият светофар за "прогресивното управление" светна по особено ярък начин. Нямаше друга оставка, която да предизвика по - голямо земетресение в едномесечното управление от тази на комисар Кандев, защото нейните основания са и професионални, и морални”, написа депутатът от ПП Велислав Величков.

"Очевидно реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата, явно не му е позволено! Промените в Закона за Съдебната власт, които вероятно също са писани под външен натиск или направо от външни хора, обслужващи статуквото, са следващият тест за Радев и депутатите му. При провал в този закон, и в последващия избора на достоен нов състава на ВСС и Инспектората към него, светофарът ще светне много скоро в червено", допълва депутатът.

"Желая успех на господин Георги Кандев в следващата му мисия!", каза Величков.