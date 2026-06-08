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Проверяват сигнал за незаконен сондаж за вода в местността "Баба Алино"

Във ВиК – Варна не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода

08.06.2026 | 17:52 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Областният управител Марио Смърков е получил сигнал от народния представител от ПГ на „Възраждане“ инж. Коста Стоянов за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността „Баба Алино“. 

Марио Смърков е извършил проверка по отношение достоверността на твърденията и е разговарял с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район, с управителя на ВиК Варна, както и с директора на РЗИ – Варна.

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С оглед на това, че в правомощията на „Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ е да установи правомерно ли е изградено съоръжението, областният управител ангажира с проверката  Явор Димитров – директор на БДЧР. 

Управителят на ВиК – Варна е уведомил Смърков, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището, съобщи БГНЕС.

Утре в 9.00 часа областният управител, представители БДЧР и на РЗИ - Варна ще извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността „Баба Алино“.

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Тагове:

Баба Алино проверка вода Варна сондаж
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