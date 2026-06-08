Административният съд остави без движение дело за премахването на ограда в "Баба Алино"

Административният съд във Варна остави без движение дело за премахването на ограда в местността Баба Алино край града. То е образувано по жалба на инвеститора в района - "ВилАпарт Арканум" ООД, срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка на ръководителя на Регионалната дирекция по горите в крайморския град.

Заповедта е от 27 май и изисква спиране на дейностите по ограждане на горски територии. Срокът за премахването на поставената ограда е 10-дневен срок.

В жалбата на инвеститора се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, поради допуснати процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Съдът обаче е констатирал нередности в нея и е дал срок на подателя да ги отстрани. В противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Премахването на прегражденията започна през вчерашния ден в присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков. По думите на Абровски са оградени девет имота, като четири от тях се водят в горскостопанските планове като държавна собственост. Министърът уточни, че с настоящата заповед на директора на РДГ ще бъдат премахнати метални конструкции с поставени върху тях винилови рекламни платна с дължина 940 метра. Когато бъдат издадени принудителни административни мерки за останалата част от прегражденията, ако инвеститорът не изпълни задълженията си, и тя ще бъде премахната, посочи Абровски.