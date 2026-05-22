Евровизия може да ни донесе между 45 млн. и 70 млн. евро приходи

Нетният икономически ефект за България от домакинството на най-голямото музикално събитие - "Евровизия", може да е между 45 млн. и 70 млн. евро, сочи прогноза на глобален доставчик на финансови услуги с офис и в София. Данните от Виена все още не са излезли, но абсолютен рекордьор последните години по приходи е миналогодишният домакин - Базел, Швейцария.

Между 1,5 и 4 пъти повече от това, което инвестират в подготовката на "Евровизия", получават страните домакини на най-големия песенен конкурс, отбелязва БНТ. За България приходите може да стигнат дори и 70 милиона евро, в които влизат и косвените ефекти.

"Трябва да гледаме на инвестицията в Евровизия не като разход, а като инвестиция, която ще се мултиплицира. Ефектът ще се измерва в години след това. Това, което ще се случи след една година, е че европейците и не само ще дойдат тук и с изненада ще установят, че в България всичко се търгува в евро, ще установят, че имаме по-добро метро. Такава страна с такъв потенциал всъщност има и капиталов пазар, на който акциите са безбожно евтини", заяви финансовият анализатор Димитър Георгиев.

"Има т.нар. мултипликаторни ефекти - какви са те? Много е просто - разходите на туристите са всъщност доходите на трудещите се на местния пазар на труда. БВП на България е 100 милиарда евро, това е почти 0,1% от БВП на България, който ще се излее в един град за една седмица", каза Пламен Ненов, Норвежка централна банка, Съвет за икономически анализи.