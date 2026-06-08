Експеримент показа как се е случила катастрофата на ул. "Челопешко шосе" СНИМКИ

Експеримент с автобус на градския транспорт в София на мястото на катастрофата на ул. "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, проведоха от Европейския център за транспортни политики.

Целта на експеримента беше да покаже, че няма грешка в действията на шофьора от градския транспорт и че той не е имал видимост към насрещното платно.

Автобусът се движеше по същия маршрут, по който се е движил и този от катастрофата - от столичния квартал "Ботунец" към "Ботевградско шосе". На кръстовището на улицата, свързваща "Челопешко шосе" и "Ангел Маджаров", автобусът зави наляво и премина през платното за движение към кв. "Ботунец". по което са се движили двете коли от катастрофата.

Експериментът се проведе в приблизителния час на катастрофата.

При скорост от 150 км/ч, 200 метра се изминават за 4–5 секунди, а скоростта на колите най-вероятно е била над 200 км/ч. Човешкото око не може да възприеме толкова бързо движещ се обект за толкова кратко време, каза Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики, предаде БТА.

Тя допълни, че в района растителността е много висока, което допринася за лошата видимост.

Четирима души загинаха след катастрофа между автобус и две коли на "Челопешко шосе" в София на 5 май вечерта.

Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване.