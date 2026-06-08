Брат на пострадал в катастрофа на "Челопешко шосе": Искаме доживотна присъда

За извършителите - доживотна присъда и това е. Това заяви братът на Цветелин Бендурски, брат на пострадалия при зверската катастрофа на "Челопешко шосе" Данаил пред bTV.

47-годишният Данаил не е на работа в деня на катастрофата. Той е в Ботунец, за да помогне на познат и да изкара допълнително пари. След това си тръгва към Орландовци.

"Звънна на сестра ми и каза, че се прибира. Сестра ми си сипа вечеря и в същото време ѝ звъни брат ни по телефона и казва: "Има катастрофа. Положението е много зле", разказва брат му.

Връзката прекъсва. Следват минути, в които никой не може да се свърже с Данаил. После той вдига.

"И той казва: "Окръжна болница". И линейката се чуваше на буркани и сирени. Челюстта тук му е счупена на две части. Ръката и крака", казва Цветелин.

На Данаил му предстоят две операции.

"Надявам се да минат успешно. За извършителите - доживотна присъда и това е", казва още братът на пострадалия.

Тежката катастрофа на "Челопешко шосе" стана вечерта на 5 юни, когато два автомобила, за които разследващите подозират, че са участвали в незаконна гонка, се сблъскаха с автобус на градския транспорт. Едната кола се движела с над 150 км/ч. В резултат инцидента загинаха четирима души, а други 17 бяха ранени.