Адвокатът на Мавродиев: У него имаше билет за София. Ако не беше арестуван, щеше вече да е в България

"В момента, в който арестуваха Стоян Мавродиев, у него има билет за полет Белград - София. Ако не беше задържан, в събота той щеше да бъде в България", каза по bTV бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е адвокат на Стоян Мавродиев.

"Двамата бяхме на едно мнение, че трябва да се върне и да се включи активно в наличното наказателно производство. Когато го няма, са възможни всякакви спекулации по негов адрес, на които той не може да отговори", каза Йорданов.

"Процедурата по екстрадиране трябва да бъде спазена. Адвокатът, който се занимава с делото в Сърбия, е подготвил документи, с които се иска незабавната екстрадиция на Мавродиев", обясни още Емануил Йорданов.

"Няма да има пречки той да се върне в България, без да се проведат онези протяжни производства, които се водят в Сърбия", допълни той.

Йорданов се надява Мавродиев да бъде у нас до месец, но по думите му всичко зависи от сръбските власти.

След близо две години в неизвестност в Сърбия в началото на юни беше задържан Стоян Мавродиев – бившият изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие.

Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.