Прокуратурата е поискала Стоян Мавродиев да бъде предаден на България

Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме - данните ни са, че Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Предприели сме постъпки той да бъде предаден на България. Решението зависи от сръбските компетентни власти.

Това каза пред медиите прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев на 3 юни.

От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България, добави прокурор Петрова.

Вчера от Софийска градска прокуратура съобщиха, че българин с инициали С. М. е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА). Тя е издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) и потвърдена от Софийски апелативен съд. Издирваният е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на Стоян Мавродиев на компетентните органи на България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадирането му.

Нека да видим как ще се развие процедурата по екстрадиция, отговори Десислава Петрова на въпрос какво ще предприеме държавното обвинение, ако Сърбия откаже да ни го върне. Запитана дали Гайтански още е обвинен, тя отговори, че няма данни извън изнесените вчера за предприети действия по екстрадиция. Производството не е внесено в съда, защото лицето се издирваше до вчера, каза Петрова на въпрос защо делото още се разследва. И посочи, че по производството се работи, макар че винаги имало мнение, че прокуратурата не работи.

Мавродиев е обвинен по тяхно дело за отпуснат кредит от 150 млн. лева на Румен Гайтански, който не бе върнат. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Той бе в неизвестност от средата на август 2024 година.