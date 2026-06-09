Два незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино край Варна, съобщи началникът на Басейнова дирекция Явор Димитров.

Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУБ, бе предизвикана от областния управител Марио Смърков. Той уточни, че сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него вчера от народния представител Коста Стоянов.

В единия кладенец има потопяема помпа и се използва, каза Димитров. По думите му другият сондаж е в процес на изграждане. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити водомери, съобщава БТА.

Управителят на ВиК – Варна вчера е уведомил Смърков, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището,