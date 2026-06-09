"Кошница с грижа" или безплатна реклама на веригите?

Нова мярка на правителството и търговските вериги - "Кошница с грижа". Целта е за 6 месеца цените да се понижат с до 15%.

"Чудесен маркетинг - веригите накараха правителството да им направи безплатна реклама. Вчера видях първата верига как казва, че сиренето щяло да стане 5,16 евро - как става това? Най-вероятно това е бързозрейка с много съдържание на вода и скоро ще го проверим. Рискът с качеството е първото нещо, което идва наум. Ликвидация се представя като "грижа за вас". Важни са дългосрочните мерки", заяви изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в "България сутрин".

Според него ефективната политика е тази, която не е в новините - да се изчисти пазарът от прекупвачи.

"Отдавна не съм виждал жив производител - има празни сергии. Винаги може да бъде по-евтино, когато купим директно от производител - прекупвачите си добавят нещо за себе си. Ако се направи голям кооператив, резултатът е друг", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Политиките трябва да бъдат насочени към производството, цените са последици от това, категоричен е Николов.

"Правителството сега може да сложи една отметка за свършена работа и от утре да продължим по същия начин. Ако не се започнат дългосрочните мерки веднага, които ще усетим след поне година, ефектът ще е минимален. Сама по себе си мярката няма да има кой знае какво действие", посочи той.

По негов думи има опасност мярката да "убие" малките търговци и накрая да останат само големите вериги.

"Производителите не искат да се кооперират, защото имат проблем с ДДС - трябва да го платят предварително. Трябва експертна разработка за концепция. Можем да видим ефект до 2-3 седмици, стигна да не е за сметка на качеството", коментира гостът.

Платформа на "Активни потребители" помага на потребителите да сравнят цените на продуктите.

"Цените на свинското месо на световните борси вървят надолу. Тоест имаме промоция на свинско, защото това е естествен процес. Когато направихме сайта, трябваше да свикна да работя с него. Започнахме да правим и видеа как да работим с него", изтъкна Николов.