Готви се „Кошница с грижа” – цените да паднат с над 10%

Земеделският министър Пламен Абровски обяви нова инициатива, от която се очаква цените на основните хранителни продукти да паднат с над 10% и обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика.

„Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50 поделена между производители и търговски обекти. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен, съвсем скоро ще обявим инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за поевтиняване на основните стоки. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, съобщи земеделският министър пред Нова тв.

Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. „Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за тях”, посочи още Абровски.

По думите му амбицията му е да срещне магазинчетата с производителите на местно ниво. „Предишният директор Мавровски каза, че не са го пускали на „Капитан Андреево”, затова не е знаел какво се случва. Попита ме може ли вече да отиде там, аз не разбрах кой му е попречил. Другата или по-другата седмица ще отида лично аз на КПП, за да видим целия процес. Европейската комисия е идвала на одит, щом тя е сигурна в системата за контрол на храните по границата, кой съм аз да се усъмня”, уточни министърът.

Той увери, че след взимане на проба от слънчоглед всеки кораб се запечатва на пристанището в Бургас. „Служител на БАБХ разпечатва и отпечатва пратката отново, описва го след преработка и извършва цялостен контрол”, разкри Абровски.