Румен Радев: Овладяването на цените е една от най-важните теми

Премиерът Румен Радев заяви, че овладяването а ръста на цените на основните хранителни продукти е едно от най-важните теми за правителството. Министър-председателят представи Националната инициатива “Кошница с грижа” - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.
Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.
Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.
“Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация”, каза Радев.
"Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът.
Премиерът благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.
“Това, което направихме с вас съвместно беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца”, каза министърът на земеделието Пламен Абровки.
Вицепремиерът Александър Пулев добави, че с общи усилия правителството се е “обединило върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесените стоки”.
“Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства”, добави Пулев.
“Калибрирахме мерките, прецезирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция”, обобщи вицепремиерът.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.