Румен Радев: Овладяването на цените е една от най-важните теми

Премиерът Румен Радев заяви, че овладяването а ръста на цените на основните хранителни продукти е едно от най-важните теми за правителството. Министър-председателят представи Националната инициатива “Кошница с грижа” - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.

Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.

Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.

“Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация”, каза Радев.

"Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът.

Премиерът благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.

“Това, което направихме с вас съвместно беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца”, каза министърът на земеделието Пламен Абровки.

Вицепремиерът Александър Пулев добави, че с общи усилия правителството се е “обединило върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесените стоки”.

“Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства”, добави Пулев.

“Калибрирахме мерките, прецезирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция”, обобщи вицепремиерът.