КФН отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве"

Комисията за финансов надзор (КФН) със свое решение от днес отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, съобщиха от КФН.
Решението е взето днес и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочват в съобщение от регулатора.
Регулаторът ще обяви подробности по-късно днес.
В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.
От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.
Решението е взето днес и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочват в съобщение от регулатора. Повече подробности ще бъдат оповестени на специален брифинг днес следобед.
Още в началото на април тази година регулаторът забрани на компанията да сключва нови застрахователни и презастрахователни договори. Ограничението обхващаше всички видове застраховки, както и удължаването на действащи полици и разширяването на покритието по тях.
От КФН посочиха, че предприетите действия са насочени към защита на интересите на клиентите и гарантиране на финансовата стабилност на дружеството. Мерките не засягаха вече сключените застрахователни договори, които остават в сила съгласно условията по тях.
Санкции срещу застрахователя бяха предприети и от регулатори и в Полша и Румъния.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.