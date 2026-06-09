КФН отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве"

Комисията за финансов надзор (КФН) със свое решение от днес отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, съобщиха от КФН.

Решението е взето днес и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочват в съобщение от регулатора.

Регулаторът ще обяви подробности по-късно днес.

В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.



Решението е взето днес и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочват в съобщение от регулатора. Повече подробности ще бъдат оповестени на специален брифинг днес следобед.

Още в началото на април тази година регулаторът забрани на компанията да сключва нови застрахователни и презастрахователни договори. Ограничението обхващаше всички видове застраховки, както и удължаването на действащи полици и разширяването на покритието по тях.

От КФН посочиха, че предприетите действия са насочени към защита на интересите на клиентите и гарантиране на финансовата стабилност на дружеството. Мерките не засягаха вече сключените застрахователни договори, които остават в сила съгласно условията по тях.

Санкции срещу застрахователя бяха предприети и от регулатори и в Полша и Румъния.