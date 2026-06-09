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Дете е в критично състояние след пътен инцидент в град Лъки

Малолетният велосипедист навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в камион

09.06.2026 | 14:31 ч. Обновена: 09.06.2026 | 14:31 ч. 1
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Дете е в критично състояние след пътен инцидент в град Лъки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен в полицията около 13:35 часа в понеделник. При все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в товарен автомобил. Детето е настанено в пловдивска болница с тежки травми.

Шофьорът на камиона е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед.

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По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай от РУ – Асеновград, уточняват още от полицията.

През последното денонощие в страната са станали 29 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 39 души и са загинали двама, съобщи МВР на сайта си.

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Тагове:

дете критично състояание пътен инцидент Лъки
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