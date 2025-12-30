IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Велосипедист загина, блъснат от кола, на пътя между Ямбол и село Роза

Пробите за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни

30.12.2025 | 15:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Велосипедист на 55 години почина, след като бе блъснат от лек автомобил, на пътя от село Роза към Ямбол. Инцидентът е станал на 29 декември, малко преди 18:00 часа, съобщиха от полицията.

Пострадалият след удара с колата велосипедист е транспортиран от екип на Спешна помощ в областната болница "Св. Пантелеймон" в Ямбол, където по-късно е починал. 

По първоначални данни, лекият автомобил, управляван от 55-годишна жена, блъснал велосипедиста, при движение в една и съща посока. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на жената, шофирала автомобила, са отрицателни. Загиналият вследстивие на инцидента е жител на близкото село Роза.  

Разследването на случая продължава. 

велосипедист загина кола пътя Ямбол - Роза
