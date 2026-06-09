Икономическа полиция разследва незаконен обект на яз. Студен кладенец

Икономическата полиция в Кърджали извършва проверка за длъжностно престъпление във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир "Студен кладенец" в землището на село Калоянци, съобщават от МВР.

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни.

За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха, че е установено, че обектът не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали.

За строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение, в края на миналата 2025 г. са били преведени неправомерно над 500 000 лв.

През вчерашния 8 юни Икономическа полиция влезе за проверка и във ВиК дружеството в Кърджали. Тя бе за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници.