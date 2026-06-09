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Икономическа полиция разследва незаконен обект на яз. Студен кладенец

През 2025 г. са преведени неправомерно над 500 000 лв.

09.06.2026 | 17:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Икономическата полиция в Кърджали извършва проверка за длъжностно престъпление във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир "Студен кладенец" в землището на село Калоянци, съобщават от МВР. 

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни. 

За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха, че е установено, че обектът не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали. 

За строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение, в края на миналата 2025 г. са били преведени неправомерно над 500 000 лв. 

През вчерашния 8 юни Икономическа полиция влезе за проверка и във ВиК дружеството в Кърджали. Тя бе за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници.

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Тагове:

икономическа полиция Студен кладенец Кърджали
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