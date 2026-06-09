Прокуратурата ще плати 100 000 евро на Явор Златанов заради "Осемте джуджета"

Явор Златанов осъди прокуратурата на първа инстанция за обезщетение в размер на 100 000 евро заради задържането му и повдигането на обвинения по казуса, придобил известност като "Осемте джуджета", съобщи БНТ.

Според съдия Мария Запрянова действията на прокуратура срещу Явор Златанов са били следствие на желанието да бъде взето имуществото му.

Съдебният състав е изготвил впечатляващите 95 страници с мотиви, от които става ясно, че задържането и повдигането на обвинения срещу Явор Златанов са били тенденциозни, а не легитимно разследване на извършено престъпление.

Съдия Запрянова намира още, че чл. 18 от Европейската конвенция за правата на човека (във връзка с чл. 5), според който допустимите ограничения на права и свободи не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени. С ареста на Златанов, според съда е било нарушено правото му на свобода и сигурност, защото целта не е била провеждане на законно разследване, а арестът е бил използван "като инструмент на принуда в имуществен конфликт".

Казусът стана известен като "Осемте джуджета" и за него се разбра заради спор в семейния бизнес с производството на асансьори между баща и син Илия Златанов и Явор Златанов.

В края на юни 2019 г. Златанов - баща бил посъветван да потърси съдействие за решаване на спора от Петьо Петров - Еврото и отишъл в ресторанта "Осемте джуджета". Само ден по-късно, тогава главния прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му Явор Златанов. А няколко дни по-късно е подадена и четвърта жалба. След това е образувано и разследването срещу Златанов - син.