Възстановяват мантинели на АМ "Тракия" утре

Утре, 25 юли, от 8:00 до 15:00 часа в участъка от 23-ти до 32-ри км АМ "Тракия", в посока София, ще се възстановяват мантинелите.

Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техниката. Необходимо е водачите да карат с повишено внимание и съобразена скорост. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

На 28 юли, понеделник, аварийните дейности за монтаж на нови мантинели ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км и от 15-и до 23-и км в платното в посока София на магистралата. Работите ще се извършват в интервала от 8:00 до 15:00 часа в аварийната лета, а движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента, с повишено внимание.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.