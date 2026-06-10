Градушка унищожи лозята в Йоаким Груево и Брестовица

Градушка унищожи голяма част от реколтата в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Мощната буря се разразила следобед и за минути потопила насажденията във вода и лед, въпреки изстреляните от противоградните площадки в района ракети.

Лозето на Любен Мирчев е тотално съсипано след градушката. „С това щяхме да се прехраним семейството за цялата година фактически. Загубите не са малко, защото ние няма да можем да наберем абсолютно нищо“, каза стопанинът пред БНТ.

Унищожени са и стотици кошери с пчелни семейства. В стопанството на Мария Попова са останали по-малко от половината. „Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата“, каза Мария Попова.

Бурята е отнесла и метални съоръжения на стотици метри. Вятърът бил толкова силен, че изкоренил десетки дървета в района. От полигона за борба с градушките в Голям Чардак твърдят, че са изстреляли 133 противоградни ракети в нощта срещу 8 юни.

Тепърва комисия ще установява дали щетите на хората са вследствие на разразилата се продължителна буря или на самата градушка