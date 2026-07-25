Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати "нацист" в интервю с пропагандиста Павел Зарубин, коментирайки изявленията на последния отпреди три години относно жителите на окупирания Донбас, съобщава The Moscow Times.

"Това са ужасни изявления. Това показва, на първо място, че той е нацист", заяви Песков.

Той добави, че Драпати и "такива като него" няма да позволят на Киев да постигне мирно споразумение, а главнокомандващият "ще отговаря, по един или друг начин, за думите си".

Според Песков, изявленията на Драпати потвърждават, че жителите на Донбас "са взели правилното решение да напуснат Украйна", а също така оправдават решението на Владимир Путин да започне мащабната военна операция. В същия контекст той повтори тезата, че Украйна носи отговорност за войната, започната от Русия.

"И всички стигнахме до правилния извод, че специалната военна операция е насочена към прекратяване на войната, започната от киевския режим", каза говорителят. на Кремъл.

На 21 юли украинският президент Володимир Зеленски обяви назначаването на Драпати за главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Веднага след това руските държавни медии започнаха широко да излъчват откъси от интервю, което той е дал за украинския проект Ukrainer W преди три години. В него Михайло Драпати по-специално казва:

"Жителите на Донецка и Луганска области, за съжаление, през цялата история на тяхното съществуване са предимно разселени лица и криминални елементи, затова там се намират такива безотговорни хора. Те не искат да работят, искат да печелят от другите и не ги интересува в каква държава живеят".

Настоящият ръководител на украинската армия също изрази мнение, че ситуацията може да се промени чрез "работа с населението по въпроси, свързани с държавността и формирането на национална идентичност", обяснявайки на хората, "че те са украинци, а не, извинете, остатък от Съветския съюз".