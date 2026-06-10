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Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща ПСЮИЕ

В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички

10.06.2026 | 08:00 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. В София ще бъде отбелязана 30-годишнината от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителния етап от българското председателство на Процеса, което миналата година страната ни пое от Албания.

В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в ПСЮИЕ, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова, предаде БГНЕС.

Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа е регионална платформа за диалог за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения. Началото на инициативата е поставено в София през 1996-а година. На 01.07.2025 г. България пое за 4-ти път председателството на Процеса, като съгласно Хартата му то се осъществява на ротационен принцип за една година. България ще предаде председателския пост на Румъния. Президентът Илияна Йотова ще посрещне в Националния дворец на културата ръководителите на делегации от държавите участнички в Процеса и на Съвета за регионално сътрудничество.

В навечерието на срещата Илияна Йотова подчерта: "Ще направим равносметка на постигнатото до момента и ще обсъдим ясна визия за бъдещето на процеса. Моето категорично становище е, че този формат има всички предпоставки да бъде с нова енергия, с нова сила, с нови теми, които да поставя.

И с нови решения, които да бъдат от полза на целия регион.

В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13 - Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора.

Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, на която ще бъде обсъдена декларация по повод 30-годишнината на инициативата, и ще се проведе дискусия на тема "Укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще".

Като част от заключителните събития в рамките на българското председателство днес ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за обмяна на мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността, възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция.

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йотова ПСЮИЕ среща домакин
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