Парламентарен контрол: Радев отговаря на питане за водоподаването към Гърция

Министър-председателят Румен Радев ще участва на парламентарния контрол в петък, като ще отговори на един въпрос за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция, предаде БГНЕС.

Общо петима министри ще участват също на парламентарния контрол. Към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова, са отправени два въпроса, единият от които за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ "Бобов дол" и най-вече съседните населени места, а именно - с. Големо село, с. Долистово, и др.

Регионалният министър Иван Шишков ще отговори на два въпроса. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на три въпроса, сред които за спряна актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия, за превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление – Средец, както и за мерките за превенция на тежки пътнотранспортни произшествия.

Димитър Стоянов, министър на отбраната ще отговори на въпрос за връщането на транспортен самолет Ан-30 на българските ВВС, след ремонта му в Украйна.