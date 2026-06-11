Шотев: Спирането на оръжието за Украйна е димка

"Справедливи цени", нови правомощия за КЗК и КЗП. Но може ли държавен регулатор да решава кога една цена е твърде висока?

"На КЗК и КЗП се дадоха огромни правомощия. Те могат да влязат във всеки бизнес и да го разкостят. Могат да избират кого да проверяват и да не проверяват. Не оставяме на пазара да решава колко ще струва услуга или продукт, а едни чиновници ще имат право да ни казват колко пари може да изкараме", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Ивайло Шотев пред Bulgaria ON AIR.

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По думите му приетите текстове съществуват от една година и в момента бизнес операторите също нямат право необосновано да покачват цените.

Шотев отчете в предаването "Денят ON AIR", че цените не спират да се повишават и в някои случаи има спекула.

"Щитът, който твърдят, че създават, е счупен. При бизнеса няма вакуум. Всички търговски отстъпки, които се изискват от веригите, те ги калкулират още на входа. Бизнесът влиза с по-висока базова цена. Създава се очакване в обществото, че цените ще паднат още утре. Правят рамка, която по естество не е лоша. Но това ще стане след години, ако се развие във времето", каза още депутатът.

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Шотев е на мнение, че управляващите създават изкуствено минимална цена на пазара.

"Това е непазарно, не очакваме да има ефект и затова не го подкрепихме. Процесът непрекъснато се развива", отбеляза гостът и добави, че все още не сме узрели да работим в кооперативи, както е в Западна Европа.

"Все още не знаем каква е справедливата цена, тъй като не сме видели методиката. Това ще изкриви допълнително пазара. По-скоро стоки ще започнат да изчезват като количество, за да си запазят бизнесите печалбите, променяйки характеристиката на продукта. Не можеш насилствено на някого да кажеш колко да изкарва", коментира Шотев.

Без предоставяне на българско въоръжение за Украйна

Той определи като димка спирането на въоръжаването на Украйна от страна на България.

"ПБ в момента сами са си опозиция. Сигналите, които изпращат Радев и управлението му, са абсолютно безумие. Ако имат нужда от нашата продукция, ще продължат да си я купуват", категоричен е Шотев.