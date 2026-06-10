Мартин Димитров: Радев върви в посоката на Орбан

Изказването за оръжията за Украйна е сериозна политическа грешка и гаф. Поставя България във все по-изолационна позиция в ЕС. Радев върви в посоката на Орбан. Обезцени всичко, направено до момента и омаловажи важен български бизнес - износа на оръжие, заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

"Радев в тази ситуация трябваше да замълчи. Можем да видим примера на Виктор Орбан - подобните му действия се отразиха лошо на унгарската икономика. Цялото му управление започна да дърпа Унгария назад. Днес искат 3,8 млрд. евро, утре може и още да искат. Не казват колко ще е общият дълг. Гълъб Донев трябва да даде сметката за тези 7,4% дефицит. Това не прилича на сериозен финансов министър", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

По думите му, ПБ няма право да казва как някаква катастрофа е настъпила.

„Ситуацията е решима. Въпросът е дали искат да я решат. Когато ГЕРБ говореха за 18 млрд. лева дупка, това са 9 млрд. евро. Дупката в момента също е толкова. Като става дума за национален дефицит няма какво да се крие", каза още Димитров. "ЕС вместо да гледа, че Европа изостава като конкурентност, иска да увеличи данъците, където има по-конкурентни пазари. Много грешна позиция.”

„България си създава сама инфлация като има голям дефицит, взима заем и го налива в икономиката. Първата работа на държавата е самата тя да не създава инфлация. КЗК ще може да глобява с до 10% от оборота. Това вместо да намали цените има опасност да ги увеличи. Не виждам разграждане на досегашния модел", посочи той.