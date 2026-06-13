Диагноза "множествена склероза" и вдъхновението да продължиш

"Биляна днес е човек, който живее, човек, който знае откъде е тръгнал, но не гледа назад, защото може да се спъна в нещо, което е пред мен. Предпочитам да гледам напред и да осъзнавам това, което се случва в момента. Родих се отново и буквално, и метафорично". Това споделя Биляна Савова - основател на фондация "МС - Мога Сам", в рубриката "Вдъхновителите" на Bulgaria ON AIR.

Обикалянето по лекари започва през 2002 г., в годините чува различни диагнози, до 2008 г., когато е диагностицирана с множествена склероза и това е моментът, в който се е разтресла и осъзнала колко вреди сама на себе си.

"Успях да съсипя здравето си много качествено, всички системи бяха отказали и стигайки до крайната точка разбрах, че няма кой да ми помогне, ако не взема отговорността за себе си. Автоимунитетът ми се беше активирал, имунната ми система се беше сринала", връща ленатата назад Савова.

Диагнозата е дошла като шок, но младата жена не изпаднала в дълъг ступор. Попаднала е на двама лекари, които са преобърнали живота ѝ.

"Те ми дадох възможност да стана партньор в своето лечение заедно с тях. Моят невролог ми каза: "Тялото е твое, ти решаваш какво да правиш с него" и "безсънието е лукс, който не можеш да си позволиш". Друг доктор ми каза "има хора, които ходят в Индия, не се отчайвай". Отвориха ми не прозорец, а врати. 40 дни по-късно отидох в Индия", разказва за своето пътуване към себеоткриването Биляна.

Съветът, който ѝ помага изключително много в началото на битката, е "спри да храниш тази болест и тя ще умре от глад".

"Преди 15 г. исках да раздрусам всички хора и да им кажа - "можете да направите всичко". Осъзнах обаче, че хората си имат нужда от своето си време, своето втасване като хляба", каза гостът.

Неин водещ принцип е постигането на баланс в живота. И когато започне да го губи - намира начин да се върне към него.

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