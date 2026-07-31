Русия съобщи за атака с дрон срещу енергиен обект във Волгоград

В петък атака с дрон предизвика пожар в енергиен обект и складове в руската област Волгоград, като рани пет души, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров, но не даде подробности за обектите.

В областта се намира нефтепреработвателният завод, собственост на „Лукойл“. Пет души са потърсили медицинска помощ след атаките, добави Бочаров в Telegram.

В съседния южен регион Ростов една жена е била ранена след атака с дрон в град Гуково, съобщи регионалният губернатор Юри Слюсар, цитиран от Ройтерс.

Украйна наскоро засили атаките срещу обектите на Wildberries, като продължава ударите по енергийни съоръжения, които предизвикаха криза в доставките в по-голямата част от Русия.

Wildberries, чиито няколко други складове бяха засегнати още в четвъртък, по-рано съобщи, че е изплатила втори транш от финансова помощ на близо 100 000 продавачи, чиито стоки са били повредени.

Украйна, чиито градове са под постоянни руски атаки, твърди, че ударите ѝ дълбоко в територията на съседната страна са "санкции с дълъг обсег", предназначени да подкопаят военния капацитет на Москва и да я принудят да сложи край на конфликта, продължаващ вече 4 години и половина.