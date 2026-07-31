Николай Младенов: След изключително трудни преговори има споразумение за Газа

Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа, заяви Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир.

„Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем“, пише Младенов в публикация във фейсбук.

„Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце“, посочва Младенов.

„Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение.

Искам да благодаря и на Съвета за сигурност на ООН, че остана съсредоточен върху нашата работа и последователно подчертаваше значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803“, пише дипломатът.

„Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт.

Работата продължава“, пише в заключение Николай Младенов.

Американският президент Доналд Тръмп заяви от своя страна в социалната си мрежа "Трут соушъл", че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в Ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.

Междувременно висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха днес пред Франс прес, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас".

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията (. . .) Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от Ивицата Газа, каза представител на "Хамас".

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в Ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.