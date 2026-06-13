Село Студенец - от детската глъчка към тъжния край на забравата

Все повече села в България се обезлюдяват или жителите се броят на пръсти. Статистиката сочи, че в 600 от тях вече няма никакъв живот.

Смолянското село Студенец е поредното кътче в България, изправено пред суровата реалност да се превърне в призрачно.

Място, където спомените за живот бавно избледняват под натиска на времето.

"Животът в Студенец почти го няма. Аз съм тук от повече от 50 години. Преди вреше и кипеше от хора, деца, майки с колички. Сега няма никой в момента. Особено зимата, всеки петък, събота и неделя съм тук, но хора няма", сподели пред Bulgaria ON AIR Димитър Танев.

Пустите днес пътеки и затворени сгради пазят спомените за едни много по-различни времена. Времена на пълни почивни станции, лагерен огън и общност, която е кипяла от живот.

"А сега с болка мога да кажа, че балканът ни е изпразнен, занемарен. Закупените вилички от частници и почивни станции - всичко се руши. Масово се изсичат горите и ако така продължава няма да имаме този красив балкан, който има история векове назад", казва и Румянка Танева.

Вижте повече в репортажа на Рая Танева.