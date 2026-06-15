Княгиня Калина отне шоуто, но не била част от Шествието на семейството

Появата на княгиня Калина в челото на Шествието на семейството предизвика хиляди коментари в социалните мрежи. Нейната походка и мястото ѝ най-отпред породи и въпроси защо е била поканена на събитието.

Според организаторите от Сдружение „Месец на семейството“, Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“, фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“ излязоха с официална позиция, в която заявиха, че не са канили Калина, която бе придържана от съпруга си Китин Муньос.

"Калина Сакскобургготска не е водила шествието. Калина Сакскобургготска е била помолена от нас няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, макар и само за няколко минути. Във връзка с разпространяваните в публичното пространство внушения, че княгиня Калина Сакскобургготска е била поканена или е водила Шествие за семейството 2026 по покана и решение на организаторите, заявяваме следното, че появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието", гласи позицията.

Снимки: Dnes.bg 1 / 18 / 18

"Шествие за семейството е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цяла България. При подобни прояви не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Именно поради това е важно обществото да прави разграничение между официалните решения на организаторите и личните действия на отделни участници. Съжаляваме, че вместо да бъде обърнато внимание на основните послания на събитието – подкрепата за българското семейство, демографското бъдеще на страната, християнските ценности и призива за повече грижа към децата – част от обществения разговор беше изместен към търсенето на компрометиращи интерпретации", допълват организаторите.