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AI ще контролира обществените поръчки

Системата граждански мониторинг ще бъде представена в Министерския съвет

16.06.2026 | 08:10 ч. 7
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) ще бъде представена в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на правителството. На представянето ще присъстват министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

СИГМА е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, добавят от пресслужбата, предаде БТА.

При представянето на програмата за управление на „Прогресивна България“ в края на март Румен Радев обясни, че икономическият екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.

Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да могат да се търсят различни проблеми в тях и да бъдат отстранявани, обясни тогава Иван Василев. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и с всички други разходи, които правят публичните институции, така че да бъде минимизирана възможността за корупция, добави Василев.

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Тагове:

сигма система обществени поръчки правителство
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