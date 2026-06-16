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Млада жена е с опасност за живота, след като е блъсната от тротинетка в Бургас

Пострадалата е с травма на главата

16.06.2026 | 11:19 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 26 години е с опасност за живота, след като е блъсната от електрическа тротинетка в Бургас.

По информация на полицията пешеходката е ударена близо до автобусна спирка на улица „Чаталджа“ вчера малко след 9 часа.

Електрическият скутер се е движел по велоалеята, като пешеходката му внезапно е навлязла в зоната му, предаде БНР.  

Пострадалата е с травма на главата. Настанена е за лечение в болница, където лекарите се борят за живота й.

 

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Тагове:

Бургас електрическа тритонетка
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