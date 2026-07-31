Около 25 хиляди мигранти са се върнали в Мароко

По данни на испанското Министерство на вътрешните работи, цитирани от местни медии, близо половината от 60-те хиляди мигранти, влезли в испанския анклав Сеута от ранните часове на петък, вече са се върнали в Мароко.

Оценката обхваща периода до 13:00 ч. местно време в петък, което означава, че се очаква броят им да нарасне с продължаването на процеса по връщане. Местни медии също така съобщиха, че най-малко 34 души са загинали, докато са се опитвали да преплуват разстоянието от Мароко до Сеута, съобщава Euronews.

Масовото пристигане на мигранти постави под огромно напрежение испанските власти и хуманитарните организации в автономния град, чието население е малко под 83 хиляди души. Тези нови пристигнали се добавят към 1500-те до 2000 мигранти, които вече бяха достигнали Сеута през последните дни.

В отговор на това, днес Испания и Мароко постигнаха споразумение за ускоряване на връщането на мигрантите, влезли в анклава по нерегламентиран начин.

Реакцията на Мадрид

Мащабът на пристигащите хора накара испанското правителство да разположи армията, за да подсили сигурността в Сеута. Испанският премиер Педро Санчес посети анклава, придружен от министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

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В изявление от Сеута Санчес определи масовото пресичане на границата като "нарушение на териториалната цялост на Испания“ и добави, че то "заслужава най-категоричното ни осъждане“.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес също призова мигрантите да не предприемат рискованото пътуване. „Не се подлъгвайте по мрежите за трафик на хора“, каза тя. „Резултатът ще бъде връщане обратно в съответствие с испанското законодателство.“

През нощта избухнаха сблъсъци между мароканската полиция и стотици хора, които продължаваха да се опитват да стигнат до Сеута. В петък мигрантите все още правеха опити да влязат в испанския анклав, като плуваха около вълнолома „Тарахал“, разположен близо до главния граничен пункт между Мароко и Сеута.