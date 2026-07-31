България върви към рекорд при продажбите на нови коли тази година

Ръстът на продажбите на нови автомобили в България продължава и ако няма резки движения до края на годината, за първи път от 2008 г. насам страната ни ще отбележи рекордни продажби на нови коли. Но автомобилният парк в България е най-старият в Европа и темповете на нарастване на продажбите на нови автомобили трябва да са значително по-високи, ако искаме да дишаме по-чист въздух и да имаме по-малко смъртни случаи на пътя. Това коментира Александър Костадинов, автомобилен експерт, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Подобно на тенденциите в Европа делът на електрическите автомобили в продажбите в България се повишава рекордно и за първите шест месеца на годината достига 10%, т.е. всеки десети автомобил, продаден в страната, е бил електрически, съобщи Костадинов.

Миналата година пазарният дял на електромобилите е бил около 5%, което означава удвояване на продажбите. Това според автомобилния експерт е добра новина, но темповете трябва да са по-бързи, ако искаме да трансформираме автомобилния парк в България.

Според него в България липсва стратегия за това как да се промени мобилността. Част от нея би трябвало да е амбицията в страната да влизат повече електрифицирани автомобили, тъй като това е част от националната сигурност – голяма част от електроенергията се произвежда в страната, докато нефтопродуктите идват от внос.

„Проблемът в България е, че липсват сериозни стимули за нови електрически и електрифицирани автомобили, за разлика от останалите страни в ЕС. Няма сигнал от държавата, че това е технологията, която тя се опитва да стимулира.“

Костадинов изрази надежда, че в даден момент България ще започне да мисли стратегически в тази област.

В същото време инфраструктурата за електромобили се развива изпреварващо, като в страната вече има над 3000 общественодостъпни зарядни станции, голяма част от които са бързозарядни. Целият парк от електрически автомобили в България е около 30 хил., което означава съотношение едно към десет.

Това според Костадинов не е никак лошо, тъй като ЕК препоръчва съотношение 1:30, т.е. на една зарядна станция да се падат 30 електромобила. Но страната ни трябва да работи за по-голямо проникване на електрически и електрифицирани автомобили в общия автомобилен микс, счита той.

Пазарът на нови автомобили в Европа расте и това е очаквано, тъй като в предишните години имаше забавяне и паркът на Стария континент започна да остарява, отбеляза Костадинов. Движението се ускорява от потребителското търсене и от появата на нови модели и технологии.

Електромобилите имат най-голям принос за ръста на продажбите на автомобили в Европа. В Германия, която е водещият автомобилен производител на Стария континент, за първи път те са най-продаваните видове коли с дял от 26-27%, като изпреварват дизеловите, бензиновите и хибридните предложения, съобщи автомобилният експерт.

„Съществуват огромни разлики в проникването и продажбите на електромобили в Европа. В Норвегия вече 98% от автомобилите са електрически, докато в южните страни делът е по-малък, но значително се увеличава спрямо първите шест месеца на миналата година.“

Китайските автомобили настъпват в Европа, като се очаква в средносрочен план пазарният им дял да достигне 30%, съобщи гостът. Но според него основен двигател на продажбите на електрически автомобили в Европа не са производителите от Далечния изток и в частност Китай, а значителното повишаване на цените на горивата и наличието на все повече и по-евтини предложения за електромобили на пазара.

Технологиите се развиват и автомобилите стават все по-пригодени за всекидневна експлоатация. Цената за придобавине и експлоатация на електромобил е по-ниска от покупната цена и разходите за експлоатация на автомобил с двигател с вътрешно горене, изтъкна експертът.

Автомобилният пазар в Китай се променя

Не съществува голяма технологична разлика между китайските и европейските електромобили, счита Костадинов. Китайските компании са много амбицирани на европейския пазар, като се опитват да пробиват с местно производство и по-ниски цени, но все още е трудно да се предвиди каква ще бъде ролята им на пазара в дългосрочен план, добави той.

Китай има държавна политика в автомобилната индустрия от години, като страната постигна значително интегриране на веригата за доставки от минното дело, свързано с редките метали, до производството на батерии и автомобили.

„Китай създаде огромен капацитет за производство на автомобили, който не може да се абсорбира от местния пазар. Получават се огромни излишъци и за да е ефективно производството, компаниите се ориентират към износ. Очаква се изосът на китайски автомобили тази година да достигне близо 10 млн. броя.“

Китайските марки вече са над 150, а цените на колите са намалели с близо 30% на вътрешния пазар в Китай. Конкуренцията става нездравословна, а маржовете на китайските производители са изключително ниски, някои от тях вероятно работят и на загуба, обобщи Костадинов.

Според него ако е вярно, че голяма част от производството е субсидирано, това не създава устойчив модел за китайския пазар. Има очаквания, че някои производители в страната няма да просъществуват, а други ще се слеят. Събеседникът очаква бурни времена за автомобилната индустрия в Китай, включително предстояща консолидация по подобие на САЩ и Европа.

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