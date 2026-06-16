Изправят пред хасковския съд бивш шеф на ТД "Митница Пловдив"

Окръжният съд в Хасково е образувал наказателно дело от общ характер срещу бивш директор на Териториална дирекция "Митница Пловдив" Мирослав Беляшки. Той е обвинен в длъжностно престъпление, извършено на Митнически пункт "Капитан Андреево".

Делото е образувано на 15 юни по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура. Според обвинението на 17 април 2025 г. на Митнически пункт "Капитан Андреево" обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение като директор на Териториална дирекция "Митница Пловдив", е превишил властта си, като е предприел действия извън рамките на своята териториална компетентност.

По данни на прокуратурата той е разпоредил товарен автомобил с ремарке, превозващ акцизни стоки – цигари, да бъде предаден и придружен под митнически конвой от ГКПП "Капитан Андреево" до Митнически пункт "Видин", откъдето да напусне територията на страната.

Камионът е превозвал 1400 мастърбокса цигари с транзитен режим от Грузия за Нидерландия и е бил отклонен за съвместна проверка от служители на Агенция "Митници" и Главна дирекция "Гранична полиция" след получена информация от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за движение на рискови стоки. Според обвинението целта на действията е била да се набави облага за юридическо лице, изразяваща се в неплащане на акциз в размер на 2,919 млн. лева. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за държавния бюджет в същия размер.

По повдигнатото обвинение по Наказателния кодекс, се предвижда при доказване на вина "лишаване от свобода" от една до осем години, като съдът може да наложи и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в разпоредително заседание, добавиха от съда.

Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки беше задържан през април 2025 г при акция на прокуратурата и ГДБОП за участие в схема за контрабанда на цигари. През юли същата година той бе поставен под домашен арест. На 26 юни 2025 г. той бе уволнен. Той отрече всякаква вина и предположи, че е засегнал икономически интереси. През февруари 2026 г. пловдивският административен съд отхвърли жалбата на Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно уволнение.

Според данните на Агенция "Митници" за първото тримесечие на 2026 година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо пет пъти повече в сравнение с периода януари - март на миналата година.