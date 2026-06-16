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Издирват 62-годишна жена от павелбанското село Александрово

16.06.2026 | 13:45 ч. 4
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Полицията в Стара Загора издирва Стойка Караиванова, на 62 години от село Александрово, община Павел баня. 

От полицията съобщават, че жената е в неизвестност от понеделник, 15 юни. Тя е на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, сиво-бяла къса коса и ръст около 167 см.

Облечена е с памучна блуза с дълги ръкави с бели и светло сини райета, сив на цвят дълъг панталон. Обута е с оранжеви чехли. Не носи в себе си лични документи, мобилен телефон или други вещи.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на жената, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

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