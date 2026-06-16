Бутнаха дете на 4 години до детска площадка в Девин

Дете на 4 години е ранено при катастрофа край детска площадка в Девин, съобщиха от МВР в Смолян.
Инцидентът е станал на ул. „Родопи“.
По първоначални данни 36-годишен водач на лек автомобил „Дачия Логан“, при приближаване към района на детска площадка, където играели деца, не е намалил скоростта на движение.
За БТА говорителят на полицията Елена Стоилова уточни, че в момента, когато автомобилът наближил, момиченцето тръгнало да пресича улицата и било ударено. На място е оказана спешна медицинска помощ. Детето е получило леки контузии, прегледано е и е освободено за домашно лечение.
Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.