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Бутнаха дете на 4 години до детска площадка в Девин

Момиченцето изскочило ненадейно на улицата

16.06.2026 | 14:38 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дете на 4 години е ранено при катастрофа край детска площадка в Девин, съобщиха от МВР в Смолян. 

Инцидентът е станал на ул. „Родопи“. 

По първоначални данни 36-годишен водач на лек автомобил „Дачия Логан“, при приближаване към района на детска площадка, където играели деца, не е намалил скоростта на движение.  

За БТА говорителят на полицията Елена Стоилова уточни, че в момента, когато автомобилът наближил, момиченцето тръгнало да пресича улицата и било ударено. На място е оказана спешна медицинска помощ. Детето е получило леки контузии, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

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