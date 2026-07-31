Отнемат имущество за над 720 хил. евро след искове на КОНПИ

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) постигна съдебен успех по четири дела за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност над 720 хил. евро, съобщиха от Комисията.

На 10 юли Апелативен съд – София уважи иска на КОНПИ и постанови отнемане на имущество на стойност 189 901 евро.

То включва ¼ ид. част от триетажна сграда в София, състояща се от кафене и три апартамента, ведно с ½ ид. част от поземления имот, в който се намира сградата, апартамент в София със застроена площ от 84,18 кв.м., леки автомобили, специален автомобил и ремарке и сума, получена от продажба на моторни превозни средства.

Производството е образувано след уведомление от Специализирана прокуратура за привличането на А. И. И. като обвиняем за участие в организирана престъпна група, свързана с извършване на документни престъпления и трафик на хора с цел отнемане на телесни органи. В рамките на проверката Комисията е установила значително несъответствие между имуществото и законните доходи на лицето и неговата съпруга – М. И. И.

На 14 юли Апелативен съд – Варна частично потвърди първоинстанционното решение по предявения от КОНПИ иск за отнемане на незаконно придобито имущество.

В полза на държавата е постановено отнемане на имущество на стойност 111 083 евро, включващо недвижими имоти, земеделски земи и моторни превозни средства.

Сред отнетото имущество са първи жилищен етаж от жилищна сграда в град Нови пазар, три броя ниви, два апартамента в град Шумен, дворно място и четири леки автомобила.

Единият от двамата обвинени по това дело е осъден за държане на неистински парични знаци в големи количества.

На 23 юни Окръжен съд – Видин уважи иска на Комисията и е постановил отнемане на имущество с пазарна стойност 430 128 евро.

То включва дялове от търговско дружество на стойност 93 311,40 евро, лек автомобил и седем недвижими имота.

Производството е образувано след уведомление от Специализирана прокуратура за привличането на лицето като обвиняем за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на измами и пране на пари. При извършената проверка Комисията е установила значително несъответствие между имуществото и законните доходи на лицето.

Трите решения подлежат на обжалване.

След разглеждане на друго дело от пет съдебни инстанции Върховният касационен съд е постановил окончателно решение, с което уважи в значителна част иск на КОНПИ.

Съдът постанови отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 22 311 евро,

което включва идеални части от недвижим имот, четири моторни превозни средства и паричната равностойност на едно отчуждено моторно превозно средство и паричната равностойност на отстъпено право на строеж.

Производството е образувано по иск на Комисията срещу С.Д.Й. от Сливен, осъден за контрабанда на златни и сребърни накити от Република Турция в Република България.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.