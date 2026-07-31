Симона Пейчева: Не се укривам, няма да участвам в спекулации

Бившата гимнастичка Симона Пейчева излезе с официална позиция след като името ѝ нашумя около трагедията със смъртта на бизнесмена Владимир Янков.
“От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат”, се казва в официалната позиция на екс гимнастичката, публикувана във Фейсбук.
Пейчева отхвърля и твърденията, че е издирвана във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен, както и че се укрива. "От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР", пише още Пейчева.
Ето и пълния текст на официалната ѝ позиция:
През последните дни по мой адрес бяха публикувани множество неверни и спекулативни твърдения. Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е израз на укриване или нежелание за съдействие, а на уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи.
От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР. Това беше потвърдено и с официалната позиция на институциите, че не съм издирвана и не се укривам. От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат.
Моля всички медии да се въздържат от разпространяване на неверни твърдения и внушения, които засягат не само моето име, но и близките ми, професионалната ми дейност и хората, които стоят зад мен.
В продължение на повече от 20 г. съм заставала пред обществото чрез спорта, работата си и каузите, в които вярвам. И днес ще остана вярна на същите принципи - уважение, достойнство и отговорност. Благодаря на всички, които проявяват човечност и уважават правото ми да бъда далеч от медийния шум.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.