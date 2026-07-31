Втори US самолет кацна на “Безмер”

Втори американски самолети-цистерна кацна на летище "Безмер”, а до края на деня не се очаква пристигането на още самолети, съобщава БНТ.
Първият от договорените да използват авиобазата "Безмер" до 8 самолета цистерни кацна по-рано днес.
Припомняме, че решението на правителството събуди страх в обществото и по-специално сред жители в района, които през последните дни излязоха на протест с искане кабинетът да преосмисли решението си.
Днес, при пристигането на първия самолет, от Министерството на отбрана съобщиха, че заплаха за националната сигурност няма.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.