Втори US самолет кацна на “Безмер”

Втори американски самолети-цистерна кацна на летище "Безмер”, а до края на деня не се очаква пристигането на още самолети, съобщава БНТ.

Първият от договорените да използват авиобазата "Безмер" до 8 самолета цистерни кацна по-рано днес.

Припомняме, че решението на правителството събуди страх в обществото и по-специално сред жители в района, които през последните дни излязоха на протест с искане кабинетът да преосмисли решението си.

Днес, при пристигането на първия самолет, от Министерството на отбрана съобщиха, че заплаха за националната сигурност няма.