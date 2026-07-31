BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 95

Втори US самолет кацна на “Безмер”

За днес повече техника не се очаква

31.07.2026 | 18:09 ч. 55
БГНЕС

БГНЕС

Втори американски самолети-цистерна кацна на летище "Безмер”, а до края на деня не се очаква пристигането на още самолети, съобщава БНТ.

Първият от договорените да използват авиобазата "Безмер" до 8 самолета цистерни кацна по-рано днес.

Свързани статии

Припомняме, че решението на правителството събуди страх в обществото и по-специално сред жители в района, които през последните дни излязоха на протест с искане кабинетът да преосмисли решението си.

Днес, при пристигането на първия самолет, от Министерството на отбрана съобщиха, че заплаха за националната сигурност няма.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

американски самолет Безмер военна техника война Иран САЩ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem