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Правителството с мерки в подкрепа на транспортния бранш

Радев обеща, че ще се работи по оптимизация на толсистемата

16.06.2026 | 18:40 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Кабинетът предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора, заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет.

За да отговори на нуждите на стратегически важния сектор на транспортните услуги, който беше засегнат тежко от последиците от военните действия в Близкия изток и повишените цени на горивата, правителството ще предложи подкрепа чрез мерки в новия Закон за държавния бюджет за 2026 година. 

Обща беше позицията, че оказването на подкрепа за транспортния сектор е от съществено значение както за самите компании, така и за недопускане на оскъпяването на веригите на доставки и повишаване на инфлацията.

Премиерът Радев заяви, че Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) застава зад сектора, чрез програмата за предоставяне на гаранционни механизми, която ще позволи разсрочване или отлагане на лизингови вноски. Тази мярка беше разработена като част от действията на правителството в подкрепа на бизнеса и подобряването на ликвидността в транспортния сектор. Продължават усилията в посока намаляване на стойността на застрахователните услуги за сектора, като в същото време се работи и за установяването на устойчива застрахователна среда.

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Министър-председателят подчерта, че се работи по оптимизация на толсистемата, като е необходимо да бъде повишено вниманието към транзитния трафик, към събираемостта на наложените санкции и не на последно място да бъде усилена борбата с пътния травматизъм.

В срещата с транспортния бранш участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на транспорта Георги Пеев.

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Тагове:

транспортен бранш правителство мерки Румен Радев толсистема
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